Спасибо, доктор: тюменка благодарит врачей моногоспиталя на Котовского

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Жительница Тюмени Надежда Шлеина поступила в моногоспиталь на Котовского в критическом состоянии, с 60% поражения легких. Своему избавлению от коронавирусной инфекции она обязана врачам больницы, в частности Игорю Малых и Олесе Петраковской.

Слова признательности и благодарности пациентка моногоспиталя разместила на сайте проекта "Спасибо, доктор!".

"Спасибо всем докторам. Они сейчас как солдаты в войну - на передовой. Без них – никуда. Низкий им поклон", - сказала женщина.

Боль в животе – первое, что почувствовала Надежда Шлеина. Затем поднялась температура, артериальное давление. Были сильные головные боли. "В палате нас лежало четыре человека. Все находились в средней тяжести заболевания, но некоторых увезли в реанимацию. Врачи боролись за жизнь каждого", - подчеркнула тюменка.

Сейчас Надежда Шлеина проходит реабилитацию дома.

На сайте проекта "Спасибо, доктор!" поступило 1 тыс. 465 сообщений в адрес медиков, которые помогают, спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Анжела Лебедева