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Тюменские хоккеисты поддержали акцию "Спасибо, доктор"

Общество, 12:24 10 декабря 2020

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" поддержал акцию "Спасибо, доктор", сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с учалинским "Горняком" игроки вышли на лед в форме, на которой нашиты шевроны с соответствующей надписью. Эта практика в клубе будет продолжена до конца сезона.

Акция "Спасибо, доктор" организована в знак благодарности медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусной пандемией.

Напомним, все кто желает высказать слова признательности врачам, которые помогают ковид-пациентам, могут оставить сообщение на сайте проекта. 1 тыс. 640 жителей региона это уже сделали.

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# акция , врачи , ХК Рубин

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