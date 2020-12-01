Тюменские хоккеисты поддержали акцию "Спасибо, доктор"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" поддержал акцию "Спасибо, доктор", сообщает пресс-служба клуба.

Во встрече с учалинским "Горняком" игроки вышли на лед в форме, на которой нашиты шевроны с соответствующей надписью. Эта практика в клубе будет продолжена до конца сезона.

Акция "Спасибо, доктор" организована в знак благодарности медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусной пандемией.

Напомним, все кто желает высказать слова признательности врачам, которые помогают ковид-пациентам, могут оставить сообщение на сайте проекта. 1 тыс. 640 жителей региона это уже сделали.