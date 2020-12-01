Жители Тюменской области благодарят врачей за доброту и профессионализм

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

За доброту, отзывчивость и профессионализм поблагодарила врачей жительница с. Дубровное Ярковского района Галина Власова. На портале спасибодоктортмн.рф она написала слова благодарности и поддержки медицинским работникам, сообщает ИИЦ "Ярковские известия".

В октябре женщина оказалась в больнице с диагнозом коронавирусная инфекция. Несколько дней Галина Власова провела в инфекционном отделении областной больницы № 24 с. Ярково. Затем ее перевели в областную инфекционную больницу в Тюмени, а потом в моногоспиталь "Градостроитель".

"Даже не предполагала, что у меня может быть коронавирус. Накануне я обращалась в поликлинику в Тюмени с травмой ноги. А после у меня в течение десяти дней держалась температура. Я связывала этот симптом с травмой, но не с ковидом. Беспокойство появилось, когда температура поднялась и у мужа. Мы поехали на прием в больницу в Ярково. Меня осмотрели, сразу направили на анализы, сделали рентген-снимок легких и госпитализировали. Когда оказалась в палате, почувствовала какую-то уверенность – теперь со мной точно все будет в порядке, я в надежных руках", - рассказала она.

Галина Власова отметила, что в медицинских учреждениях, где она проходила лечение, работают добрые и отзывчивые люди, настоящие профессионалы. Она выразила благодарность врачам, медсестрам и санитарам.

| Фото: ИИЦ «Ярковские известия» | Фото: ИИЦ «Ярковские известия»

Напомним, проект "Спасибо, доктор! Боремся c COVID-19" стартовал в Тюмени 11 ноября. Все желающие тюменцы смогут поблагодарить сотрудников больниц, поликлиник и моногоспиталей на сайте спасибодоктортмн.рф. Количество сообщений от людей, сказавших докторам "спасибо" за их работу, уже превысило 1700.