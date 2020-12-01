Тюменские врачи и студенты смогут бесплатно попасть на каток

каток "Звездный полюс" каток "Звездный полюс"

Тюменские врачи и студенты-медики смогут бесплатно покататься на коньках на катке "Звездный полюс" 17 декабря с 14 до 22 часов.

В качестве пропуска на ледовую площадку послужит фотография с рабочего места в медицинском халате, а для студентов-медиков – студенческий билет медицинского вуза или ссуза.

Бесплатное катание организовано в рамках проекта "Спасибо, доктор! Боремся с COVID-19". На сайте спасибодоктортмн.рф тюменцы оставили более 1800 благодарностей медработникам.