Драматург Элина Петрова: тюменский проект "Спасибо, доктор!" важен и актуален

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

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Драматург из Санкт-Петербурга Элина Петрова приняла предложение тюменского молодежного театрального центра "Космос" написать пьесу о врачах из красной зоны и пациентах, переживших ковид, после того, как познакомилась с историями, опубликованными на сайте "Спасибо, доктор!". Читка пьесы "Сатурация. Альманах историй из красной зоны" прошла на сцене "Космоса" в Тюмени 20 декабря.

"Я согласилась, потому что это важно, важно говорить о докторах, которые находятся в красной зоне, и пациентах, которые борются с коронавирусом с помощью медиков. Это небольшая пьеса, в ней 15 историй, но они все проникновенные, искренние", - сказала Элина Петрова в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

В название пьесы лег медицинский термин - сатурация - степень насыщения артериальной крови кислородом. Значения сатурации влияют на способы лечения и восстановления пациентов, пострадавших от коронавирусной инфекции.

Пьеса "Сатурация. Альманах историй из красной зоны" – это не первый совместный проект питерского драматурга и "Космоса". Вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным Элина Петрова вела лабораторию "Я здесь", посвященную инклюзивному театру.

Тема пандемии стала для нее материалом для еще одного спектакля.

"Вместе с Борисом Павловичем сделали спектакль "Алло" в марте-апреле. Это спектакль по телефону – разговор с актрисой. Вы ей рассказываете о времени, в котором живете. Это для нас был такой способ – переосмыслить локдаун", - говорит Элина Петрова.

Добавим, что работы питерского драматурга входят в программу фестиваля молодой драматургии "Любимовка", шорт-листы конкурсов "Просто пьесы" и "Евразия", лонг-лист конкурса "Ремарка".

Анжела Лебедева