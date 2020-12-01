В Тюмени два брата наладили производство лимонадов с необычными вкусами

| Фото: со страницы molniyasoda в Instagram | Фото: со страницы molniyasoda в Instagram

Производство лимонадов из натуральных ингредиентов под названием "Молния" наладили братья Михаил и Анатолий Дручек в Тюмени.

Идея создавать напитки возникла у тюменцев год назад. Они захотели делать натуральный продукт без ароматизаторов, красителей и консервантов.

Производство запустили на свои средства летом 2020 года на заводе по ул. Комбинатская. Справляются братья вдвоем. Четкого плана по распространению у них не было, начали с баров и кофеен, а после сарафанное радио разнесло информацию о лимонадах по городу.

"По сути, мы только начали, поэтому не знаем, какой будет спрос и сколько варить в месяц, но производство рассчитано на большой объем. В конце ноября разлили три тысячи бутылок", – поделился Михаил Дручек.

| Фото: со страницы molniyasoda в Instagram | Фото: со страницы molniyasoda в Instagram

В линейке лимонадов "Молния" три вкуса — малина-базилик, манго-маракуйя и грейпфрут-можжевельник. Ожидается партия напитков с новыми вкусами.

19 декабря лимонады выставили на "Здесь маркете", который развернулся в мультицентре "Контора пароходства". Это, по признанию создателей, было их первое участие в ярмарке. Как отмечают братья, они услышали много хороших отзывов о своей продукции от посетителей маркета.

Инна Пахомова