Крафтовый хлеб и игрушки из керамики: в "Конторе пароходства" открылся "Здесь маркет"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Крафтовый хлеб, елочные игрушки из керамики и полезные конфеты могут приобрести тюменцы на "Здесь маркете", который открылся в мультицентре "Контора пароходства" 19 декабря.

Кондитер Дарья Казмирчук на протяжении двух лет занимается производством вегетарианских десертов. "Начала заниматься этим после того, как поняла, что сахар ничего хорошего в жизни не приносит. Сначала готовила для своей семьи. Сейчас это занятие перешло, можно сказать, в производство. На данный момент мои десерты продают в полезных магазинах, на маркетах", – поделилась она с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

На "Здесь маркете" Дарья Казмирчук представила печенье, батончики мюсли – вся продукция не содержит сахара. Также за ее столом можно увидеть баночки с кокосовой карамелью и сгущенкой на сиропе топинамбура. Посетители могут подойти и попробовать конфеты и батончики.

"Когда ты пробуешь каждый кусочек, у тебя будто взрывается во рту, потому что чувствуешь, что это натуральный цельный продукт", – заключила кондитер.

Неподалеку можно увидеть стол с крафтовым хлебом. "Я пеку на закваске. Каждый хлебушек сделан вручную. Есть пшеничный, ржаной хлеб, булочки с кардамоном, бриошь. Это хлеб для тех, кто разбирается в продуктах и ценит свое здоровье", – поделилась основатель предприятия "Крафтовый хлеб" Анастасия Завьялова. Здесь посетители маркета так же могут попробовать продукцию.

Тюменка Марина Кулакова представила на ярмарке керамические украшения из своей мастерской. Создание такой посуды и других изделий, как признается мастерица, процесс длительный. На лепку и обжиг одного такого предмета из керамики может уйти неделя. За столом Марины Кулаковой гости маркета могут найти кольца, значки и елочные игрушки.

Ярмарка умельцев проработает до 20 часов.

Инна Пахомова