Коммунальные услуги в Тюменской области с января останутся на уровне 2020 года

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Тарифы на коммунальные услуги - тепловую энергию, воду и водоотведение, услугу регионального оператора по обращению с ТКО - в Тюменской области не изменятся с 1 января 2021 года и останутся на уровне декабря 2020 года, сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Плата на коммунальные услуги в Тюменской области вырастет в среднем на 3,4% с 1 июля 2021 года. Карташков напомнил, что в 2020 году аналогичное ограничение равнялось 4%. Для ограничения роста коммунального платежа законом Тюменской области предусмотрено применение льготных тарифов для населения.

Большинство тюменцев с 1 июля будут оплачивать услугу отопления по льготному тарифу 1391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал).

Аналогичный тариф на холодную воду составит 33,55 руб./куб.м (+1,10 руб./куб.м); на водоотведение – 21,22 руб./куб.м (+ 69 копеек за кубический метр).

Плата за услугу регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассчитывается одинаково во всех населенных пунктах области. Она не изменится и останется прежней до 1 июля 2021 года.