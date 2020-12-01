Назначен тюменский межрайонный природоохранный прокурор

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

На должность тюменского межрайонного природоохранного прокурора приказом генпрокурора РФ назначена советник юстиции Ирина Есипова, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ирина Есипова родилась в 1984 году в Тюмени. В 2006 году успешно окончила Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права. С января 2007 года работает в органах прокуратуры. Трудилась помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Тюменского района.

По распределению обязанностей осуществляла надзор за соблюдением федерального законодательства, исполнением законодательства о несовершеннолетних, а также обеспечивала участие в гражданском и административном производстве.

С учетом положительных результатов работы в июле 2017 года была назначена заместителем прокурора Тюмени. Награждена грамотой генпрокурора РФ, неоднократно поощрялась прокурором области.

На должность тюменского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Есипова назначена на пять лет. Прежний природоохранный прокурор Альберт Кульмухаметов назначен помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.