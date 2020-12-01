В Тобольске выбирают название новому катку на Базарной площади
| фото администрации Тобольска
Итоги конкурса "Имя для ледового катка на Базарной площади" подведут в Тобольске 23 декабря, сообщает городская администрация.
Прием заявок стартовал 21 декабря. Вечером 22 декабря все предложенные варианты названий нового ледового катка будут выложены в группе "Тобольск МероПриятный" во ВКонтакте. После чего начнется онлайн-голосование.
Имя автора самого креативного названия станет известно на торжественном открытии ледового катка на Базарной площади, которое начнется в 16 часов.