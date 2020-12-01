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В Тобольске выбирают название новому катку на Базарной площади

Общество, 16:25 22 декабря 2020

фото администрации Тобольска | фото администрации Тобольска

Итоги конкурса "Имя для ледового катка на Базарной площади" подведут в Тобольске 23 декабря, сообщает городская администрация.

Прием заявок стартовал 21 декабря. Вечером 22 декабря все предложенные варианты названий нового ледового катка будут выложены в группе "Тобольск МероПриятный" во ВКонтакте. После чего начнется онлайн-голосование.

Имя автора самого креативного названия станет известно на торжественном открытии ледового катка на Базарной площади, которое начнется в 16 часов.

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# каток , конкурс , Тобольск

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