В Тобольске выбирают название новому катку на Базарной площади

| фото администрации Тобольска | фото администрации Тобольска

Итоги конкурса "Имя для ледового катка на Базарной площади" подведут в Тобольске 23 декабря, сообщает городская администрация.

Прием заявок стартовал 21 декабря. Вечером 22 декабря все предложенные варианты названий нового ледового катка будут выложены в группе "Тобольск МероПриятный" во ВКонтакте. После чего начнется онлайн-голосование.

Имя автора самого креативного названия станет известно на торжественном открытии ледового катка на Базарной площади, которое начнется в 16 часов.