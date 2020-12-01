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Застройщик в Тюмени перешел на дистанционную выдачу ключей от новостроек

Экономика, 17:32 23 декабря 2020

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Застройщик из Тюмени - ГК "Меридиан" - запустил сервис бесконтактной передачи объекта долевого строительства, сообщает главное управление строительства тюменской области.

Первым клиентом по бесконтактной передаче ключей стала семья из Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. 21 декабря им отправили посылку, а 22 декабря они уже получили ее. Вместе с ключами и передаточными актами были вложены: инструкция по эксплуатации, технический план, пожарный гидрант, регуляторы на батареи, паспорта на счетчики.

88 застройщиков ведут в настоящее время строительство в регионе. В стадии строительства находится 279 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,727 млн кв. м. 55 застройщиков возводят 185 домов с привлечением средств дольщиков.

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# долевое строительство

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