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В Тюмени руководителей кафе и ресторанов призвали соблюдать противопожарную безопасность

Общество, 18:07 25 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

Руководителей общественного питания, кафе и развлекательных учреждений призвали соблюдать требования противопожарной безопасности. Риск возникновения пожаров увеличивается с применение новогодней иллюминации, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

"Обеспечьте постоянный контроль за соблюдением требований безопасности технологических процессов, поддержанием персоналом строгого противопожарного режима, проведите дополнительные осмотры помещений на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Проверьте исправность систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов", - говорят специалисты администрации города.

Использование пиротехнических изделий внутри помещений запрещено, электрические гирлянды и иллюминация должны иметь сертификаты соответствия, тематические композиции и новогодние ели не должны загромождать проходы и выходы.

Помещений не должны быть переполнены посетителями. С обслуживающим персоналом необходимо провести дополнительные инструктажи.

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# кафе , общепит , противопожарная безопасность , рестораны

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