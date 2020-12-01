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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцину "Спутник V" признали безопасной и эффективность для пожилых

Общество, 17:37 26 декабря 2020

Ишимская больница №4

Вакцина против коронавируса "Спутник V" безопасна для пожилых людей. При этом ее эффективность в группе старше 60 лет превышает 90%.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает Радио Sputnik. Он добавил, что Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь " Спутник V" разрешен к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Михаил Мурашко напомнил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах страны. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.

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# вакцина , Минздрав , пожилые люди

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