Вакцину "Спутник V" признали безопасной и эффективность для пожилых

Ишимская больница №4 Ишимская больница №4

Вакцина против коронавируса "Спутник V" безопасна для пожилых людей. При этом ее эффективность в группе старше 60 лет превышает 90%.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает Радио Sputnik. Он добавил, что Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь " Спутник V" разрешен к применению у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Михаил Мурашко напомнил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах страны. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.