Руслан Кухарук: тюменцы достойно ответили на вызовы 2020 года

| Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменская линия" | Фото: скриншот с видео телеканала "Тюменская линия"

Тюменцы достойно ответили на вызовы 2020 года. Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук сказал на открытии главной елки города 26 декабря.

"2020 год был необычным, стал вызовом не только для нашей страны, но и всего мира. На эти вызовы тюменцы ответили достойно. В городе строили новые дороги и развязки, благоустраивали дворовые территории и открывали новые скверы и парки. Несмотря на ограничения, мы были вместе, вместе как никогда", – отметил глава Тюмени.

По словам Руслана Кухарука, жители областной столицы активно участвовали в программах волонтерства и добровольчества. Тюменцы помогали не только родным и близким, но и незнакомым людям.

"Люди ждали эту помощи и они ее оценили. Мы не могли не поздравить своих ветеранов, смогли найти варианты, те методы и подходы, которые позволили несмотря на физическую удаленность быть рядом. Хочу поблагодарить тюменцев, откликнувшихся на зов времени, включившихся в акцию "Тюмень! Дарим добро". Горожане участвуют в различных акциях. Это и "Елка желаний", и помощь ветеранам, одиноко проживающим персонажам. Сегодня мы говорим спасибо докторам, ведь именно они на передовой. Мы готовы идти дальше. Только вместе мы сможем победить. Я хочу сказать слова благодарности за то, что мы не испугались трудностей и смогли прожить этот год достойно. Впереди 2021 год. Давайте пожелаем, чтобы в новом году у всех было крепкое здоровье, чтобы добро было в наших домах", – произнес Руслан Кухарук со сцены и поздравил горожан с наступающим праздником.

Главная елка города открылась на площади 400-летия Тюмени. В церемонии приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. Сказочный волшебник приехал на площадь на бордовом ретро автомобили. Церемония открытия елки прошла в онлайн формате.

Инна Пахомова