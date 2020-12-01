В Тюменской области число вакансий превысило количество безработных

Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Количество вакансий на рынке труда Тюменской области превышает число безработных, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

"Занятость населения сегодня - ключевой вопрос. В Тюменской области количество зарегистрированных безработных всегда было небольшим, но в апреле и мае, когда у нас, как и в других регионах, вводились ограничения для предотвращения COVID-19, число официально зарегистрированных безработных стало расти. На пике - до 5,08 процента. Сейчас этот показатель снизился до 3,02 процента", - сообщил он.

Для создания временных рабочих мест из областного бюджета было выделено 280 млн рублей.

"Но решить проблему занятости можно только одним способом - путем развития экономики. Поэтому мы старались максимально быстро снимать ограничения для бизнеса, исходя из анализа эпидемиологической ситуации", - подчеркнул глава региона.

В бюджете Тюменской области на 2021-2023 годы 58% процентов расходов приходится на социальную сферу. По словам Моора, бюджетные расходы на обеспечение занятости населения здравоохранение, образование, - это инвестиции в людей и будущее региона.

Евгений Бабенко