Более 500 молодых семей в Тюменской области получили выплаты на жилье

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Более 570 млн рублей было выделено в 2020 году в регионе на реализацию программы "Молодая семья", в результате субсидии на жилье получили 514 семей.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в ходе прямой линии.

"Мы не сокращаем финансирование по программе "Молодая семья". Но в первую очередь поддержка оказывается многодетным семьям. Если у вас один ребенок, вероятность получить субсидию меньше. Но есть и иные варианты решения жилищного вопроса", - ответил глава региона жительнице Тюменского района.

Александр Моор напомнил, что с 1 января 2020 года в Тюменской области выплачивают региональный капитал в размере 150 тыс. рублей. При этом выплачивают и федеральный материнский капитал на первого ребенка - 466 тыс. рублей. Региональный маткапитал на третьего ребенка составляет 100 тыс. рублей. А семьи, у которых родился третий и последующий ребенок, могут за счет федеральных средств направить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

"Сегодня действует федеральная программа льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5 процента годовых. Есть программа строительства жилья для сельских территорий, там процентная ставка еще ниже - 2,7 процента. Поэтому, на мой взгляд, для улучшения жилищных условий есть разные возможности и инструменты. Ими нужно уметь пользоваться", - отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что выплата регионального материнского капитала на первого ребенка будет обязательно продолжена в 2021 году.

Евгений Бабенко