В Тюменской области инспекторы ДПС задержали мужчину с марихуаной

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали инспекторы ДПС в Бердюжском районе, сообщает УМВД Тюменской области.

Во время патрулирования сотрудники полиции заметили мужчину с пакетом в руках. Увидев полицейский, он забеспокоился и ускорил шаг. В ходе личного досмотра у 29-летнего селянина обнаружили вещество растительного происхождения весом более 100 граммов. Экспертиза установила, что это марихуана.

В отделении полиции подозреваемый пояснил, что собрал коноплю в своем огороде. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.