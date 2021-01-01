  • 1 января 20211.01.2021пятница
  • В Тюмени -31..-33 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января

Экономика, 11:00 01 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 января 2021 года.

Как ранее сообщала Государственная дума РФ, в 2021 г. МРОТ составит 42% среднестатистической зарплаты, или 12 тыс. 792 рубля. Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% дохода, или 11 тыс. 653 рубля.

По мнению Министерства труда, которое приводит РИА "Новости", данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госдума , МРОТ , прожиточный минимум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:00 01.01.2021МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января
10:11 01.01.2021Дорожные строители компенсируют ущерб окружающей среде Тюменской области
17:21 30.12.2020Почти 100 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск привели в порядок
17:00 30.12.202045 региональных программ будут реализованы в Тюменской области в 2021 году