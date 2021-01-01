МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум выросли в России с 1 января 2021 года.

Как ранее сообщала Государственная дума РФ, в 2021 г. МРОТ составит 42% среднестатистической зарплаты, или 12 тыс. 792 рубля. Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% дохода, или 11 тыс. 653 рубля.

По мнению Министерства труда, которое приводит РИА "Новости", данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума.