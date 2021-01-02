  • 2 января 20212.01.2021суббота
  • В Тюмени -34..-36 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пострадавший при пожаре на Войновке умер

Происшествия, 23:03 01 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавший на пожаре в доме в мкр Войновка 1 января мужчина скончался.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Пострадавшему оказывали помощь в реанимации, но все усилия оказались безрезультатными. В 20 часов 45 минут была зафиксирована смерть", – сообщила Александра Малыгина.

Напомним, на ул. Боровская вечером вспыхнул одноэтажный дом № 46. Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшего мужчину передали медикам, а при разборе конструкций сгоревшего дома и проливке было найдено тело погибшего.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:03 01.01.2021Пострадавший при пожаре на Войновке умер
21:25 01.01.2021При пожаре на Войновке погиб человек
21:12 01.01.2021Мужчина пострадал при пожаре на Войновке в Тюмени
14:38 01.01.2021Пять человек спасли на пожаре в Тюмени