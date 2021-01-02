Пострадавший при пожаре на Войновке умер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пострадавший на пожаре в доме в мкр Войновка 1 января мужчина скончался.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Пострадавшему оказывали помощь в реанимации, но все усилия оказались безрезультатными. В 20 часов 45 минут была зафиксирована смерть", – сообщила Александра Малыгина.

Напомним, на ул. Боровская вечером вспыхнул одноэтажный дом № 46. Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что пострадавшего мужчину передали медикам, а при разборе конструкций сгоревшего дома и проливке было найдено тело погибшего.

Инна Пахомова