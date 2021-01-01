Мужчина пострадал при пожаре на Войновке в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина пострадал в результате пожара в одноэтажном доме в мкр Войновка на ул. Боровская в Тюмени 1 января. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

"Площадь пожара составила ориентировочно 120 квадратных метров. На месте работали сотрудники пожарно-спасательных частей города и росгвардейцы", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным МЧС, вечером 1 января в областном центре произошли четыре пожара.

Инна Пахомова