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Мужчина пострадал при пожаре на Войновке в Тюмени

Происшествия, 21:12 01 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина пострадал в результате пожара в одноэтажном доме в мкр Войновка на ул. Боровская в Тюмени 1 января. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

"Площадь пожара составила ориентировочно 120 квадратных метров. На месте работали сотрудники пожарно-спасательных частей города и росгвардейцы", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным МЧС, вечером 1 января в областном центре произошли четыре пожара.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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