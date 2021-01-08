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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

156 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

Общество, 13:41 08 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Диагноз COVID-19 подтвержден у 156 жителей Тюменской области по данным на 8 января. Всего за последние сутки в России выявлено 23 тыс. 652 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 11,4% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 454 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 677 человек.

В Москве - 5 тыс. 27 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 17, в Московской области – 1 тыс. 226.

В Свердловской области заболели 387 человек, в Челябинской - 297, в Ханты-Мансийском автономном округе - 174, в Ямало-Ненецком автономном округе - 138, в Курганской области – 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 355 тыс. 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 60 тыс. 911 летальных исхода, выздоровели 2 млн 731 тыс. 129 человек.

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