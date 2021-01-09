Александр Большунов в пятый раз выиграл гонку на "Тур де Ски"

| Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области

Пятую победу одержал инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии, лейтенант Александр Большунов на "Тур де Ски" в Италии. Как сообщают в Управлении ведомства по Тюменской области, спортсмен снова стал победителем очередной гонки в рамках многодневного лыжного марафона, который проходит в Валь-де-Фиамме.

9 января на шестом этапе сильнейшие лыжники мира состязались в масс-старте классическим стилем на дистанции в 15 км. В этот раз спортсмены не растягивались по лыжне, а шли преимущественно одной большой группой. Неожиданностью лишь стало лидирующее положение итальянца Франческо Де Фабиани, которое объяснялось его отличным знанием родной трассы. Но за двести метров до финиша Александр Большунов все же сумел вырваться вперед.

В результате лейтенант Большунов финишировал со временем 41,33.7 минуты, серебро взял Франческо Де Фабиани (+1.8 секунды), замкнул тройку лидеров россиянин Алексей Червоткин (+3.7 секунды).

"Сегодня идеальные условия, мороз. Было очень сложно убежать от кого-то. Рад, что смог выиграть в такой борьбе. Какой был план на гонку? Хорошо провести заключительный отрезок и выиграть финиш", — поделился впечатлением Александр после гонки.

К слову, лейтенант Большунов своей пятой победой подряд повторил рекорд товарища по спортивной команде округа - Сергея Устюгова, установленный им в 2017 году. Впереди в рамках "Тур де Ски" осталось три гонки. В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов лидирует с весомым преимуществом. 10 января участников состязаний ждут спринтерские гонки.