В Ишиме из горящего дома успели вынести шесть газовых баллонов
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Шесть газовых баллонов удалось вынесли из горящего частного дома в Ишиме. Пожар произошел на ул. Кондукторская днем 10 января.
Одного человека спасли при тушении пожара. Пламя охватило частный дом размерами шесть на шесть метров. К пожару привело неосторожное обращение с огнем.
"Один человек спасен. Эвакуировано шесть газовых баллонов", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
С огнем боролись 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 кв м.
Инна Пахомова