В Ишиме из горящего дома успели вынести шесть газовых баллонов

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Шесть газовых баллонов удалось вынесли из горящего частного дома в Ишиме. Пожар произошел на ул. Кондукторская днем 10 января.

Одного человека спасли при тушении пожара. Пламя охватило частный дом размерами шесть на шесть метров. К пожару привело неосторожное обращение с огнем.

"Один человек спасен. Эвакуировано шесть газовых баллонов", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

С огнем боролись 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 кв м.

Инна Пахомова