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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме из горящего дома успели вынести шесть газовых баллонов

Происшествия, 10:12 11 января 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Шесть газовых баллонов удалось вынесли из горящего частного дома в Ишиме. Пожар произошел на ул. Кондукторская днем 10 января.

Одного человека спасли при тушении пожара. Пламя охватило частный дом размерами шесть на шесть метров. К пожару привело неосторожное обращение с огнем.

"Один человек спасен. Эвакуировано шесть газовых баллонов", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

С огнем боролись 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 30 кв м.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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