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В Тюмени построили рекордное число сетей водоснабжения в 2020 году

Экономика, 16:59 12 января 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 63 км сетей водоснабжения построено и реконструировано в Тюмени в 2020 году, сообщает Росводоканал Тюмень.

Это рекордный показатель за время реализации концессионного соглашения. В 2019 году было построено и реконструировано 53,6 км, а в 2018 – 42,3 км. Заменены водоводы крупного диаметра на Велижанском тракте, в районе ул. Декабристов, 50 лет Октября, Карла Маркса, Брестская, Таврическая, а также ряд других изношенных участков коммуникаций.

"Это позволило значительно повысить надежность работы городской системы водоснабжения. В 2020 году мы устранили 320 утечек на водоводах. Дл сравнения, в 2015 году было ликвидировано 718 повреждений", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций водоканала Владимир Шааб.

Кроме того, построены сети в районы города, ранее не обеспеченные холодным водоснабжением. В 2020 году проложены водоводы в п. Утешево и Березняковский, в районе д. Плеханово. Продолжаются работы в частном секторе около ул. Николая Чаплина, ММС и в д. Казарово. Всего за год в населенных пунктах, где никогда не было центрального водоснабжения, построено 20 км водоводов. Это не только позволило обеспечить жителей чистой водой, но и решить вопрос источников пожаротушения.

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# водоснабжение , Росводоканал Тюмень , строительство сетей

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