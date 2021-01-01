Тюменские врачи борются за жизнь пострадавшего в массовом ДТП на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пострадавший в массовом ДТП на 102-м км трассы Тюмень – Омск находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Человек находится в крайне тяжелом состоянии. В данный момент – в операционной. У него сочетанная травма" – добавила она.

Другие подробности о пострадавшем не сообщаются.

Напомним, трагедия произошла около 18 часов 16 января в районе Заводоуковска. Здесь столкнулись "Лада" и Mazda. После удара автомобили отлетели в другие машины. Погибли 31-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Mazda, и мужчина в возрасте около 60 лет, управлявший "Ладой".

Инна Пахомова