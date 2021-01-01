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Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень – Омск

Происшествия, 19:26 16 января 2021

фото Госавтоинспекции Тюменской области

Два человека погибли на трассе Тюмень – Омск 16 января. Трагедия произошла около 18 часов на 102-м км автодороги. Из-за аварии движение в районе Заводуковска ограничено.

"По предварительным данным, автомобиль Mazda при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" 14-й модели. После этого отечественную легковушку отбросило на "КамАЗ", а иномарку – на грузовик Iveco", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

фото Госавтоинспекции Тюменской области

Погибли 31-летняя женщина, ехавшая в автомобиле Mazda, и мужчина в возрасте около 60 лет, управлявший "Ладой". Один пострадавший доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

"Движение по федеральной трассе ограничено. Наряды ДПС направляют транспорт для объезда через село Падун", – заключила Анжела Борисова.

фото Госавтоинспекции Тюменской области

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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