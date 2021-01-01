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В Тюменской области назвали самых активных подписчиков периодики

Общество, 18:23 18 января 2021

Почты России | Фото: Почты России

Жители Голышмановского и Казанского районов стали самыми активными подписчиками периодики на первое полугодие 2021 года. На одну тысячи жителей выписано около 300 экземпляров газет и журналов. Вторым по плотности подписки стал Ялуторовский почтамт - около 200 экземпляров на одну тысячу жителей, сообщает "Почта России".

Всего в первом полугодии 2021 года почтальоны региона доставят подписчикам 274 тыс. газет и журналов, из них газеты составляют 90% подписного тиража.

Наиболее популярными стали новостные федеральные, региональные и районные газеты, а также издания дачной тематики, здоровья и кулинарии. У юридических лиц спросом пользуются специализированные издания.

В 2020 году в рамках постоянно действующей благотворительной акции "Дерево добра" тюменцы выписали около 750 экземпляров различных периодических изданий.

В настоящее время в онлайн каталоге Почты России более 5000 общественных и познавательных изданий, из них 38 - региональных СМИ.

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