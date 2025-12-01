  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
В Увате открыли клуб ветеранов СВО для адаптации на современном рынке труда

Общество, 17:16 22 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клуб ветеранов СВО и членов их семей открыли в Увате при отделении Кадрового центра "Работа России". Сообщество создано для профессиональной и социальной адаптации, сообщает администрация муниципального округа.

Первую встречу организовали в семейном МФЦ при поддержке фонда "Защитники Отечества", местного отделения "Держава" и специалистов комплексного центра социального обслуживания населения. Посвятили ее возможностям открытия собственного дела и господдержки.

Начальник отделения Кадрового центра "Работа России" Татьяна Белова отметила, что создание клуба позволит участникам СВО и их семьям совместно решать многие вопросы.

Меры поддержки можно получить даже находясь на старте разработки бизнес-проекта или идеи. В Тюменской области помощь оказывают и в дальнейшем.

# ветераны СВО , поддержка , рынок труда

