В Тюменской области ИП могут получить статус социального предприятия
Предприниматели Тюменской области могут получить статус социального предприятия до 1 мая. Для этого необходимо иметь соответствующее направление бизнеса, сообщает Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.
"Если предприниматель работает в сфере дополнительного образования или занимается с особенными детьми, содержит частный музей или спортзал, трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья или реализует продукцию их производства – значит уже имеет право подать документы на включение в перечень социальных предприятий", – говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы Александра Князева.
В 2021 году в регионе разработают программу грантовой поддержки для социальных предпринимателей.
Получить консультацию по включению предприятия в перечень социальных предприятий можно по телефону Центра инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242
Документы принимают по адресам: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области – Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 515, телефон +7 (3452) 42-66-52; Центр инноваций социальной сферы - Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон+7 (3452) 49-99-44, доб. 242; Центр "Мой бизнес" – Тюмень, ул. Республики, 142, тел.: +7 (3452) 53-40-00, доб. 1093.