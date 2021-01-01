В Тюменской области ИП могут получить статус социального предприятия

Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области

Предприниматели Тюменской области могут получить статус социального предприятия до 1 мая. Для этого необходимо иметь соответствующее направление бизнеса, сообщает Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

"Если предприниматель работает в сфере дополнительного образования или занимается с особенными детьми, содержит частный музей или спортзал, трудоустраивает людей с ограниченными возможностями здоровья или реализует продукцию их производства – значит уже имеет право подать документы на включение в перечень социальных предприятий", – говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы Александра Князева.

В 2021 году в регионе разработают программу грантовой поддержки для социальных предпринимателей.

Получить консультацию по включению предприятия в перечень социальных предприятий можно по телефону Центра инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242

Документы принимают по адресам: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области – Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 515, телефон +7 (3452) 42-66-52; Центр инноваций социальной сферы - Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон+7 (3452) 49-99-44, доб. 242; Центр "Мой бизнес" – Тюмень, ул. Республики, 142, тел.: +7 (3452) 53-40-00, доб. 1093.