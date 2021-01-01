Райдер дал советы родителям тюменских подростков

| Фото: группа форума «Подростки, родители и Rock`n`Roll» ВК | Фото: группа форума «Подростки, родители и Rock`n`Roll» ВК

Подростки, какими бы взрослыми они не казались, это все-таки дети. И от компетентности родителя, умения понимать, вовремя разглядывать возникающие проблемы и верно реагировать на них с позиции взрослого, зависит комфортное сосуществование в семье.

Такое мнение высказал заместитель губернатора, директор областного департамента образования Алексей Райдер, открывая форум "Подростки, родители и Rock`n`Roll" 21 января.

"Наши дети – наше все. Вместе с тем, они абсолютно разные и меняющиеся ежечасно. То есть ребенок может с тобой посмеяться над чем-то общим, а уже через минуту рассердиться. И это не только гормоны, физиология или юношеский максимализм. Это попытка продемонстрировать, что они себя считают личностью и мы, как родители, не должны сбрасывать это со счетов. Потому что каждый день дает это ощущение ребенку и любой опыт, который он обретает, на завтра его делает старше", - поделился Алексей Райдер.

Он подчеркнул, что, невзирая на то, какими социальными ролями и профессиональными статусами обладают родители, их роднят общие вопросы, касающиеся воспитания детей. Поэтому польза форума – в том, чтобы не стесняясь, не умалчивая, не отгораживаясь, задавать вопросы, которые волнуют.

Алексей Райдер поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за решение продолжать форум, несмотря на непростые условия. В 2021 году мероприятие было решено провести в формате онлайн, что позволило присоединиться к марафону представителям всех муниципалитетов.

Старт форуму был дан 24 декабря. Почти за месяц психологи, педагоги, медики, специалисты отделов профилактики провели более 5 тыс. консультаций для родителей из разных городов и районов области.

"Мы собрали большую аудиторию заинтересованных родителей. А предстоящие три дня более интенсивных диалогов с известными экспертами позволят все это обобщить. Важно, когда есть специалист, который на любую ситуацию смотрит с профессиональной позиции, дает нужные советы, помогает построить определенную тактику поведения. Наш форум дает понимание того, что мы в своих проблемах не одни", - сказал Райдер.

Он подчеркнул, что форум проводится в Тюмени в третий раз и опыт Тюменской области является уникальным. Организаторы дают возможность в едином подходе, как минимум, раз в год, накапливая злободневные вопросы, обсуждать то, что действительно волнует родителей.

"Главное, чтобы каждый из нас мог сделать первый шаг, признаться себе, что проблема есть и попытаться ее четко определить. И тогда на помощь придут специалисты-практики", - добавил он.

Отметим, форум будет проходить в течение трех дней на трех интерактивных площадках. 21 января специалисты раскрывают тему отношений подростков со сверстниками и родителями. За два часа к прямой трансляции присоединились почти 7 тыс. пользователей соцсетей. Выступления спикеров запланированы до 20 часов.

22 января родители узнают ответы на вопросы о здоровье. Заключительным станет третий день форума, 23 января. Его посвятят проблемам эмоционального развития и подростковой депрессии, а также поговорят о безопасности в интернете.

Спикерами форума станут психолог Ксения Мазитова, врач-психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта Северо-западного отделения Российской академии медицинских наук из Санкт-Петербурга Мария Блох, доктор биологических наук, профессор из Москвы Марьяна Безруких. С лекциями выступят также психолог-консультант Юлия Лукашенок, перинатальный психолог из Москвы Наталия Лучкина, врач-диетолог, детский эндокринолог Анна Шайтарова.

Любовь Голышева