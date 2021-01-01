Минпромторг напомнил, как купить автомобиль по программе господдержки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как купить авто со скидкой в 10% по программе господдержки, напомнили тюменцам в Минпромторге.

В России действует программа льготного автокредитования, которую в конце 2020 года продлили до 2023. На поддержку покупателей автомобилей выделено 8,9 млрд рублей. Жителям Дальнего Востока Минпромторг России гарантирует скидку в 25%, в других регионах – 10% от всей стоимости авто на первый взнос по автокредиту. Программа распространяется на автомобили определенных марок стоимостью не более 1,5 млн рублей.

Льгота действует на приобретение первого в жизни автомобиля, для сотрудников государственной медицинской организации, для семей, в которых есть дети до 18 лет, для владельца машины возрастом старше шести лет, которая была в собственности не менее года и теперь сдается в Trade-In.

Условия для такой покупки: гражданство РФ, водительские права категории "В", отсутствие других автокредитов. Программа действует только в случае автокредита (не потребительского).

Ставка по автокредитам – на усмотрение банков. У автосалонов с ними бывают договоренности и есть шанс взять кредит по низкой ставке, например, не 12%, а 8%. Первоначальный взнос тоже любой, который и может быть увеличен на сумму скидки, но можно и без него. Все индивидуально и нужно уточнять в салоне. Важно помнить, что при оформлении машина должна быть в залоге у банка, потому как при потребительском кредите скидку не сделают.

Бывает и такое, что сумма скидки оказывается равной стоимости КАСКО и реальной экономии не получится. Но машина будет застрахована за счет госпрограммы — это тоже выгодное решение, считают в министерстве.

В 2021 году скидки действуют на машины Lada, УАЗ, ГАЗ, Renault, KIA, Hyundai.

Для ИП и юридических лиц на льготный лизинг государство выделило 3,84 млрд рублей. Скидка - также 10% от стоимости нового авто, но не более 500 тыс. рублей. В программе участвуют такие марки, как Lada, УАЗ, Renault, ГАЗ, КАМАZ, УРАЛ и Ford.

Перед покупкой машины заранее уточняйте все условия в автосалонах и внимательно читайте договор.