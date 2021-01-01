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27 января в Тюмени тепло и пасмурно

Общество, 07:59 27 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минус 4 - минус 3 градуса Цельсия покажут столбики термометров в Тюмени 27 января, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурную погоду в течение дня, без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 761-763 мм рт. ст., небольшие геомагнитные возмущения.

Заход солнца в 16 часов 54 минуты. Долгота дня 8 часов 7 минут.

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