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В Тюмени выйдут на старт сильнейшие лыжники УФО

Спорт, 15:09 27 января 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Около 200 лыжников из шести регионов Уральского федерального округа примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Чемпионат УФО пройдет на базе центра "Жемчужина Сибири" с 27 по 31 января. В первый день состоятся забеги среди мужчин и женщин с раздельного старта на 10 и 15 км. 28 января пройдут спринтерские гонки, 30 января состоятся эстафеты. 31 января завершат соревнования гонки с раздельного старта свободным стилем.

Начало соревнований ежедневно в 11 часов.

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# лыжные гонки

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