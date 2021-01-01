В Тюмени выйдут на старт сильнейшие лыжники УФО
| Фото: ЦСП72
Около 200 лыжников из шести регионов Уральского федерального округа примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени, сообщает ЦСП72.
Чемпионат УФО пройдет на базе центра "Жемчужина Сибири" с 27 по 31 января. В первый день состоятся забеги среди мужчин и женщин с раздельного старта на 10 и 15 км. 28 января пройдут спринтерские гонки, 30 января состоятся эстафеты. 31 января завершат соревнования гонки с раздельного старта свободным стилем.
Начало соревнований ежедневно в 11 часов.