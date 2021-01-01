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В последние выходные января в Тюмени будет тепло и пасмурно

Общество, 09:51 29 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплая и пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 30 и 31 января.

По данным центра Фобос, в субботу, 30 января, в областном центре ожидается до минус 7 градусов днем, в ночные часы - до минус 9. Осадки в этот день маловероятны, но будет пасмурно.

В воскресенье дневная температура воздуха составит 9 градусов ниже ноля. В течение суток ожидается переменная облачность.

С наступлением февраля в Тюмень придет небольшое потепление. 1 и 2 февраля пройдет снег, а столбики термометров поднимутся до минус 5 градусов. Такая же погода ожидается и во вторник, 2 февраля. С 3 февраля синоптики прогнозируют потепление до плюс 2.

Любовь Голышева

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