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В Тюмени пройдет первенство города по самбо

Спорт, 09:07 01 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство города по самбо пройдет в Тюмени 6 и 7 февраля. В нем примут участие юные самбисты двух возрастных категорий, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ежегодно в первенстве принимают участие более 10 команд. В 10 часов 6 февраля на ковре сойдутся спортсмены 14-16 лет. 7 февраля - самбисты в возрасте 12-14 лет. В поединках юные спортсмены смогут традиционно повысить свои разряды. Бороться они будут не только за медали и дипломы, но и за путевки на первенство области, которое состоится в конце февраля.

Соревнования пройдут на базе спортивной школы № 3 по адресу ул. Садовая, 109/1. Прием заявок на участие осуществляется до 5 февраля в спортивной школе "Олимпиец" (ул. Ватутина, 26а). Справки по телефонам: 8 (3452) 68-59-88, 8 (3452) 68-59-89, e-mail: 83452796417@mail.ru.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соревнования планируется провести с минимальным количеством зрителей и с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

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# первенство , самбо

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