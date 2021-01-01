Десять детей заболели коронавирусом за сутки в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За сутки коронавирус подтвердился у десяти детей в Тюменской области. Всего в регионе выявлен 141 новый случай заболевания COVID-19. С начала пандемии заболели 28 тыс. 229 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели 80 человек, за весь период - 26 тыс. 521.

17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 10 тыс. 706 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 998 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 246 пациентов с коронавирусом.