В Тюмени наркозависимому мужчине заменили условный срок на реальный

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Четыре года колонии получил наркозависимый житель с. Исетское за приобретение героина. Ранее 40-летний мужчина получил условный срок за такое же преступление, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2018 года селянин был осужден за незаконное приобретение наркотиков для собственного употребления на три года и два месяца с испытательным сроком в два с половиной года и штрафом в размере 10 тыс. рублей.

Находясь на испытательном сроке, мужчина стал ездить за наркотиками в Тюмень. 14 октября 2020 года он был задержан сотрудниками полиции. При досмотре при нем был обнаружен сверток с героином массой более 11 граммов и шприцы. Сам селянин был в состоянии наркотического опьянения.

Суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.