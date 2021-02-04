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В Тобольске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам

Спорт, 18:00 04 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 250 спортсменов Тюменской области примут участие в региональных соревнованиях по лыжным гонкам в Тобольске, сообщает ДЮСШ №2.

Соревнования пройдут на стадионе "Тобол" 6 и 7 февраля. За награды будут бороться юноши, девушки 15-16 и 17-18 лет.

6 февраля состоится индивидуальная гонка классическим стилем. Начало в 11 часов. Девушки 15-16 лет побегут дистанцию 3 км, юноши 15-16 лет и девушки 17-18 лет побегут дистанция 5 км, а юноши 17-18 лет преодолеют дистанцию 10 км.

7 февраля лыжники выйдут на индивидуальную гонку классическим стилем. Начало в 11 часов.

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# лыжные гонки , Тобольск

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