В Тобольске пройдут областные соревнования по лыжным гонкам
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 250 спортсменов Тюменской области примут участие в региональных соревнованиях по лыжным гонкам в Тобольске, сообщает ДЮСШ №2.
Соревнования пройдут на стадионе "Тобол" 6 и 7 февраля. За награды будут бороться юноши, девушки 15-16 и 17-18 лет.
6 февраля состоится индивидуальная гонка классическим стилем. Начало в 11 часов. Девушки 15-16 лет побегут дистанцию 3 км, юноши 15-16 лет и девушки 17-18 лет побегут дистанция 5 км, а юноши 17-18 лет преодолеют дистанцию 10 км.
7 февраля лыжники выйдут на индивидуальную гонку классическим стилем. Начало в 11 часов.