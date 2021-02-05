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Футболисты "Тюмени" проведут два международных матча

Спорт, 18:25 05 февраля 2021

ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проведут на сборе в Сочи два международных матча 6 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником сибиряков будет многократный чемпион страны - "Динамо-Минск". В последнем сезоне в белорусском чемпионате динамовцы финишировали только шестыми, а борьбу за победу в Лиге Европы завершили после первого же матча, в котором проиграли польскому "Пясту" (0:2).

Последний раз тюменцы соперничали с командой другой страны год назад. Тогда на сборе в Турции черно-белые со счетом 1:2 уступили казахстанскому коллективу СДЮСШОР-8.

"Тюмень" и "Динамо-Минск" сыграют дважды разными составами. Первый матч должен начаться в 13 часов по тюменскому времени, второй – в 18 часов.

Следить за ним можно будет в телеграм-канале ФК "Тюмень".

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