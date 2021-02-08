Ялуторовских снегирей и свиристелей подкармливают детсадовцы и школьники

Центра туризма и детского творчества Ялуторовска Центра туризма и детского творчества Ялуторовска

Более 100 детсадовцев и школьников Ялуторовска стали участниками акции "Зимующие птицы". Они с ноября 2020 г. по март 2021 г. в изготовленные ими же кормушки насыпают корм снегирям, свиристелям, воробьям.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора Центра туризма и детского творчества Ялуторовска Наталья Балакирева, данная акция традиционная и направлена на воспитание в детях чувства любви и заботы о птицах и животных.

"В ноябре воспитанники нашего центра и все желающие изготавливали кормушки. Их получилось 12. Мы разместили "столы для птиц" на территориях образовательных учреждений и прилегающих к ним территориях. До марта педагоги и дети наполняют кормушки крупами, семена подсолнечника", - говорит она.

Центра туризма и детского творчества Ялуторовска Центра туризма и детского творчества Ялуторовска

По окончании акции "Зимующие птицы" самые активные добровольцы получат благодарственные письма от организаторов.

Анжела Лебедева