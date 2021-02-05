Виктор Рейн назвал главные преимущества тюменской медицины

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Качество и доступность медицинской помощи выделяют Тюменскую область среди других регионов России, считает заместитель председателя областной думы, координатор проекта "Здоровое будущее" Виктор Рейн.

"Область здравоохранения всегда уязвима для критики. Однако по объективной оценке мы далеко пошли, наш субъект выгодно отличается от многих. Например, телемедицина стала реальностью для сельских жителей – к ней подключены более 100 ФАПов. Строят новые ФАПы, старые реконструируют. Мы первыми запустили программу реабилитации онкобольных, хотя федеральной такой программы еще нет", - отметил Виктор Рейн.

Отдельно он выделил расширение возможностей в лечении онкологии – парк диагностического оборудования регулярно пополняется и обновляется. При этом впереди еще много задач, в их числе - подготовка кадров для сельских больниц.

"Студенты не хотят в сельскую местность – там уровень цивилизации другой. Но зная, что ты там нужен, что тебя ждут, нужно уметь отодвигать амбиции на задний план, ведь медицина – это всегда про милосердие. Будем работать с молодежью, формировать врачебные династии, продвигать ЗОЖ. Главное, что понимаем, куда двигаться", - отметил Виктор Рейн.

Евгения Шевцова