На звание "Европейского дерева года" претендует древний платан из Республики Дагестан
На звание "Европейского дерева" 2021 года претендует древний платан из Республики Дагестан, ростки которого по преданию поливал правитель Ирана Надир-шах.
Его называли Наполеоном Востока, сам же Наполеон Бонапарт считал себя новым Надиром, а Иосиф Сталин называл Надира, наряду с Иваном Грозным, своим учителем.
Любуясь могучим исполином, сочинял свои произведения писатель Александр Бестужев-Марлинский, отбывавший в Дербенте ссылку. Сегодня величественный патриарх украшает центральную часть культового сооружения, являясь символом силы, одним из мест притяжения народа Дагестана и гостей республики.
Конкурс "Европейское дерево года" проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия принимает участие в конкурсе в четвертый раз. Первое участие в 2018 году сразу ознаменовалось попаданием нашего номинанта, могучего дуба из Белгородской области в число призеров - почетное третье место. В 2019 году "Абрамцевский дуб" из подмосковного музея-усадьбы Абрамцево занял второе место. В 2020 году "Одинокий тополь" из степей Калмыкии снова оказался в тройке лидеров, став бронзовым призером.
Древний платан, произрастающий в Республике Дагестан, в Дербенте, на территории Джума – мечети был выбран из 12-ти претендентов путем открытого голосования на сайте всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы". За него было отдано более 39 тыс. голосов. Платан внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 17, имеет всероссийский статус "Дерево – памятник живой природы". Специалисты центра древесных экспертиз установили его точный возраст – 284 года.
Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а, прежде всего, на его истории и его связи с людьми. Главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.
Сами жители Дербента утверждают, что огромные корни платана "создают сейсмоустойчивость и тем самым защищают здание Джума-мечети от землетрясений".
Кроме того, корни выкачивают влагу из недр земли и этим поддерживают в сухом состоянии стены и фундамент мечети. Благодаря этому здание Джума-мечети продержалось без капитального ремонта уже около трех столетий. Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ. Отсюда исламская вера распространилась по Дагестану. Взвел ее в 733 году арабский полководец Маслама ибн Абд-ал-Малик, который был завоевателем Дербента. В Дербенте были еще мусульманские храмы, но эта мечеть стала самой главной. "Джума" — это не название, а обозначение того, что в ней совершается джума-намаз, обязательная пятничная молитва. Поэтому Джума-мечети есть также в Грузии, Дагестане, Азербайджане и других странах.
"Старовозрастные деревья России – уникальные средставители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние, - заявил председатель сертификационной комиссии всероссийской программы "Деревья-памятники живой природы" Сергей Пальчиков. - Мы по справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! Трижды занимая в этом конкурсе призовые места, мы и на этот раз, безусловно, будем стремиться к главной победе".
Организаторы призывают любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского дерева года и отдать свой голос за номинанта от России.
С 1 по 28 февраля вы можете принять участие в голосовании на сайте всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы".