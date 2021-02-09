Тюменские волейболисты проведут пять матчей в Ижевске

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень-ТюмГУ" проведет пять матчей в рамках восьмого тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "Б" в Ижевске с 9 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня подопечные Юрия Короткевича сыграют с местным коллективом "ИжГТУ-Динамо". По ходу сезона соперники встречались уже три раза. И неизменно сильнее были удмуртские волейболисты. Матч между "ИжГТУ-Динамо" и сибиряками начнется в 18 часов по тюменскому времени.

На 10 февраля поединков не запланировано. А затем тюменцам предстоит провести четыре матча за четыре дня. По два раза их соперниками станут лидер соревнований – "Волжанин" из Костромы, а также клуб "Элвари-Сахалин", представляющий Южно-Сахалинск.

По итогам семи туров тюменцы располагаются на седьмом месте в таблице. В их активе – восемь побед в 23 матчах.