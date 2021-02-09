  • 9 февраля 20219.02.2021вторник
  • В Тюмени -22..-24 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске разыграли награды областного первенства по лыжным гонкам

Спорт, 13:07 09 февраля 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Более 200 спортсменов из 14 муниципальных образований Тюменской области приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тобольске, сообщает ДЮСШ №2.

На стадионе "Тобол" за награды боролись юноши, девушки 15-16 и 17-18 лет. В первый день соревнований победу среди девушек 15-16 лет на дистанции 3 км одержала Екатерина Захарова, представляющая тобольскую ДЮСШ №1. У юношей этого возраста победил Никита Мальцев из Тюменского района.

Среди девушек 17-18 лет на дистанция 5 км первое место заняла Дана Шевелева из тюменской ОСШОР Л.Н.Носковой. У юношей на дистанции 10 км победу одержал учащийся это же школы Матвей Морозов.

Во второй соревновательный день прошли гонки свободным стилем. Победу среди девушек 15-16 лет на дистанции 3 км праздновала Татьяна Богданова из Тюменского района. У юношей этого возраста на дистанции 5 км победил Сергей Ходяков, тюменская спортшкола №2.

Среди девушек 17-18 лет на дистанция 5 км первое место заняла Ольга Карькова из тюменской ОСШОР. У юношей на дистанции 10 км победителем стал воспитанник этой же школы Никита Арсенкин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжные гонки , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 09.02.2021В Тобольске разыграли награды областного первенства по лыжным гонкам
10:32 09.02.2021Тюменские дзюдоисты вышли в финал первенства России
10:07 09.02.2021В Тюмени разыграют награды чемпионата России по биатлону
18:48 08.02.2021Жителям Тюменской области доступны подкасты об увлеченных спортом