В Тобольске разыграли награды областного первенства по лыжным гонкам

| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Более 200 спортсменов из 14 муниципальных образований Тюменской области приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тобольске, сообщает ДЮСШ №2.

На стадионе "Тобол" за награды боролись юноши, девушки 15-16 и 17-18 лет. В первый день соревнований победу среди девушек 15-16 лет на дистанции 3 км одержала Екатерина Захарова, представляющая тобольскую ДЮСШ №1. У юношей этого возраста победил Никита Мальцев из Тюменского района.

Среди девушек 17-18 лет на дистанция 5 км первое место заняла Дана Шевелева из тюменской ОСШОР Л.Н.Носковой. У юношей на дистанции 10 км победу одержал учащийся это же школы Матвей Морозов.

Во второй соревновательный день прошли гонки свободным стилем. Победу среди девушек 15-16 лет на дистанции 3 км праздновала Татьяна Богданова из Тюменского района. У юношей этого возраста на дистанции 5 км победил Сергей Ходяков, тюменская спортшкола №2.

Среди девушек 17-18 лет на дистанция 5 км первое место заняла Ольга Карькова из тюменской ОСШОР. У юношей на дистанции 10 км победителем стал воспитанник этой же школы Никита Арсенкин.