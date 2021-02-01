Тобольский "Нефтехимик" потерпел пятое поражение подряд

| Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел очередное поражение в первенстве российской суперлиги-2.

На домашней площадке тоболяки проиграли БК "Металлург-Магнитогорск" -79:95. Хозяева смогли выиграть лишь в третьей четверти, в остальных игровых отрезках сильнее были гости. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Тарас Клюндиков, набравший 30 очков. 13 очков и 11 подборов на счету Кирилла Архипова.

"Нефтехимик" потерпел пятое поражение подряд. В последний раз подопечные Дмитрия Тараканова побеждали в Ростове-на-Дону 16 января. Тоболяки опустились на 11 строчку турнирной таблицы, в активе команды 21 балл.

До конца чемпионата "Нефтехимику" осталось провести три поединка. Все они пройдут на выезде. 18 февраля в Липецке тоболяки сыграют с клубом "МицуБаскет".

Евгений Новоселов