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Тобольский "Нефтехимик" потерпел пятое поражение подряд

Спорт, 10:34 10 февраля 2021

БК "Нефтехимик" во Вконтакте | Фото: БК "Нефтехимик" во Вконтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел очередное поражение в первенстве российской суперлиги-2.

На домашней площадке тоболяки проиграли БК "Металлург-Магнитогорск" -79:95. Хозяева смогли выиграть лишь в третьей четверти, в остальных игровых отрезках сильнее были гости. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Тарас Клюндиков, набравший 30 очков. 13 очков и 11 подборов на счету Кирилла Архипова.

"Нефтехимик" потерпел пятое поражение подряд. В последний раз подопечные Дмитрия Тараканова побеждали в Ростове-на-Дону 16 января. Тоболяки опустились на 11 строчку турнирной таблицы, в активе команды 21 балл.

До конца чемпионата "Нефтехимику" осталось провести три поединка. Все они пройдут на выезде. 18 февраля в Липецке тоболяки сыграют с клубом "МицуБаскет".

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Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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