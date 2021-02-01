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ВК "Тюмень-Прибой" с поражения стартовал в домашнем туре

Спорт, 11:50 11 февраля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень-Прибой" с поражения стартовал в домашнем туре чемпионата страны среди команд Молодежной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

Хозяйки площадки в дебютном поединке встречались с "Тулицей-2" из Тульской области. Встреча завершилась победой гостей со счетом – 0:3. В первом сете тульские волейболистки оказались сильнее - 25:17, во второй партии победили - 25:20, а в третьем игровом отрезке - 25:21.

"Встретились с достаточно неплохой командой. Тульские девушки по ходу сезона обыгрывали лидеров таблицы. При этом, шансы у нас были. Но мы никак не можем избавиться от старых проблем. В третьем сете идем на равных, а в концовке ошибаемся в атаке, на подаче, на блоке. И отсюда опять получается отрицательный результат", - отметила после матча тренер сибирячек Ольга Ескина.

В первом матче дня "Динамо-Метар" из Челябинска разгромило "Липецк-2" - 3:0.

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