В Тюменском районе местная жительница вынесла из магазина бытовую химию и продукты

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительницу п. Винзили, подозреваемую в краже из магазина, задержали полицейские Тюменского района, сообщает региональное УМВД. Женщина похитила продукты и хозяйственные принадлежности в п. Боровский.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранее судимая за кражу подозреваемая зашла в магазин, где сложила в свою сумку товары, после чего прошла мимо кассы, не заплатив. Ущерб составила более семи тысяч рублей. Затем она уехала в Тюмень, где продала часть похищенного прохожим.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.