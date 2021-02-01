  • 15 февраля 202115.02.2021понедельник
  • USD73,9378
    EUR89,6052
  • В Тюмени -13..-15 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе местная жительница вынесла из магазина бытовую химию и продукты

Происшествия, 11:57 15 февраля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительницу п. Винзили, подозреваемую в краже из магазина, задержали полицейские Тюменского района, сообщает региональное УМВД. Женщина похитила продукты и хозяйственные принадлежности в п. Боровский.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ранее судимая за кражу подозреваемая зашла в магазин, где сложила в свою сумку товары, после чего прошла мимо кассы, не заплатив. Ущерб составила более семи тысяч рублей. Затем она уехала в Тюмень, где продала часть похищенного прохожим.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:57 15.02.2021В Тюменском районе местная жительница вынесла из магазина бытовую химию и продукты
11:32 15.02.2021При пожаре в Тюмени женщина получила ожоги тела
10:55 15.02.2021В Тюмени молодой человек и женщина разбились насмерть, выпав из окон многоэтажек
10:23 15.02.2021Одного человека спасли и десять эвакуировали при пожаре в Ишиме