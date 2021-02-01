Тюменский хлеб улучшает память и укрепляет нервную систему

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

В Тюменской области производится зерновой хлеб, способствующий удалению вредных веществ из организма, улучшающий память и укрепляющий нервную систему, следует из отчета, который предоставлен Тюменской областной думой.

Хлебобулочные изделия обогащены йодированным белком и предназначены для лечебного питания при заболеваниях щитовидной железы. В области проводится целенаправленная работа по выпуску функциональных продуктов с пребиотическими свойствами, расширяется ассортимент пищевых продуктов лечебного и профилактического назначения.

Хлебокомбинат "Абсолют" освоил производство безглютенового хлеба. Осуществляется выпуск молочных продуктов, содержащих богатую микрофлору кефирных грибков и целебную ацидофильную палочку, пробиотики и бифидобактерии, помогающие справиться с дисбактериозом.

Устойчивое развитие производства качественных пищевых продуктов, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, является одной из главных задач, решаемых агропромышленным комплексом для обеспечения продовольственной независимости Тюменской области.