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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

94 жителя Тюменской области выздоровели от COVID-19 за сутки

Общество, 14:28 15 февраля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

94 жителя Тюменской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки, передает региональный оперштаб данные на 15 февраля. Всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 28 тыс. 293 человека.

110 случаев заболевания (из них 9 детей) зарегистрированы за последние 24 часа, всего с начала эпидемии - 30 тыс. 138.

9 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 тыс. 386 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус , пандемия

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