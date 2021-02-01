94 жителя Тюменской области выздоровели от COVID-19 за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

94 жителя Тюменской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки, передает региональный оперштаб данные на 15 февраля. Всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 28 тыс. 293 человека.

110 случаев заболевания (из них 9 детей) зарегистрированы за последние 24 часа, всего с начала эпидемии - 30 тыс. 138.

9 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 тыс. 386 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.