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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Восемь детей заболели коронавирусом за сутки в Тюменской области

Общество, 15:07 14 февраля 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

За сутки коронавирус подтвердился у восьми детей в Тюменской области. Всего в регионе выявлено 116 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии заболели 30 тыс. 28 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровел 101 человек, за весь период - 28 тыс. 199.

Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 8 тыс. 514 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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