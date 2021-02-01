Восемь детей заболели коронавирусом за сутки в Тюменской области
| Фото: Тюменский ГМУ
За сутки коронавирус подтвердился у восьми детей в Тюменской области. Всего в регионе выявлено 116 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии заболели 30 тыс. 28 человек, сообщает региональный оперштаб.
Выздоровел 101 человек, за весь период - 28 тыс. 199.
Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 8 тыс. 514 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 240 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.